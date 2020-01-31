Пекин, , 08:25 — REGNUM Пекинские власти запретили регистрировать браки в популярную среди влюбленных дату — 2 февраля — из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 31 января сообщает издание Beijing Daily со ссылкой на Бюро по гражданским вопросам.

2 февраля популярно у влюбленных как день для заключения брака из-за сочетания цифр даты — 02.02.2020, которое в китайском языке похоже на фразу: «Я люблю тебя, люблю тебя».

Сообщается, что данная мера вводится для снижения числа мест массового скопления людей, для профилактики и контроля эпидемии пневмонии нового типа, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, по тем же соображениям жителям китайской столицы рекомендовали отказаться от заключения браков в другие популярные для этого даты — 14 и 22 февраля.

Помимо этого, уточняется, что власти Пекина также отменили на данный момент все церемонии прощания с усопшими, так как для этого, как правило, также собирается большое количество желающих проститься с покойным, и в результате также возникает массовое скопление людей и, соответственно, вырастает риск распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в аптеках столицы Бурятии Улан-Удэ заканчиваются медицинские маски, так как горожане уже скупили весь имевшийся запас. При этом оставшиеся маски продаются уже не по пять рублей, как раньше, а по пятнадцать.