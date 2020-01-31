Москва, , 08:23 — REGNUM Роспотребнадзор рассказал гражданам о правилах соблюдения гигиены при вспышке коронавирусной инфекции. Главное правило, чтобы существенно снизить риск заражения, — тщательно мыть руки после посещения общественных мест, сообщается на сайте ведомства.

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Не прикасаться к лицу грязными руками. Надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления народа. Избегать близких контактов при проявлении признаков ОРВИ (насморк, кашель и т. д.).

Также Роспотребнадзор рекомендует не распускать длинные волосы, они увеличивают риск заражения, чаще проветривать помещения и не пользоваться общими полотенцами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае зарегистрировано 7711 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Умерли 170 человек.

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