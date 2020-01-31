Москва, , 08:21 — REGNUM Генеральная прокуратура обязала следователей переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

По его словам, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

Так, по мнению замгенпрокурора, следователи не учли, что у Хачатурян сформировалась защитная реакция на посягательства своего отца, которые представляли угрозу для их жизни и здоровья. Действия сестер расцениваются прокуратурой как совершенные в пределах необходимой обороны, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняют дочерей Хачатуряна. Преступление, по их словам, произошло из-за многолетнего насилия с его стороны. Однако Следственный комитет квалифицировал их действия как «убийство».

Читайте также: Со всех сестёр Хачатурян сняты электронные браслеты слежения