Новосибирск, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки с улиц Новосибирска вывезено 21 174 кубометра снега, с начала зимы — 1 005 326 кубометров снега, сообщает мэрия города.

«За прошедшие сутки выход снегоуборочной техники составил 208 единиц в дневную смену, в ночную смену — 287 единиц. Дополнительно было задействовано 68 единиц привлечённой самосвальной техники для вывоза снега», — уточняет горадминистрация.

По официальным данным, дорожники за сутки очистили от снега 302 километра тротуаров, 64 парковки, отремонтировали 22 пог. м дорожных ограждений, на проезжую часть высыпали 565 тонн отсева дробления горных пород и 28 тонн реагента «Бионорд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске действует режим ЧС из-за снега. Межрегиональная общественная организация «Гражданский патруль» уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь городу с уборкой снега техникой и людьми.

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