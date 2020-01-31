Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM В аптеках столицы Бурятии Улан-Удэ заканчиваются медицинские маски — горожане уже раскупили весь запас. Оставшиеся продаются уже не по пять рублей, как раньше, а пятнадцать, сообщает телеканал «Ариг Ус».

На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова, пообещав взять ситуацию на контроль.

«Нельзя допускать повышение на элементарные средства защиты! Не все могут позволить купить одну маску за 10 рублей. Я своим сотрудникам купила за 4.5 и настоятельно рекомендовала использовать в рамках исполнения должностных полномочий, в целях профилактики», — написала она в «Фейсбук».

Напомним, ажиотаж в аптеках начался после распространения инфекции коронавируса в соседнем Китае. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии был госпитализирован мужчина с подозрением на опасную болезнь. Однако позже выяснилось, что у него пневмония.

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