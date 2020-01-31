Алма-Ата, Казахстан, , 08:13 — REGNUM Межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Бостандыкского районного суда Алма-Аты Алтынбека Баянова. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

30 января суд поддержал аргументы антикоррупционной службы о возможном воспрепятствовании следственным действиям со стороны судьи. Ранее сообщалось о возбуждении против Баянова уголовного дела по подозрению в получении взятки.

Напомним, 22 января в агентстве Казахстана по противодействию коррупции сообщили о том, что Алтынбек Баянов подозревается в получении взятки за выдачу разрешение на выезд должника за пределы республики.

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