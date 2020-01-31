Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:05 — REGNUM В Свердловской области жительница Нижнего Тагила госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, она делала пересадку в одном из аэропортов Китая. Когда прилетела домой, то почувствовала себя плохо. В больницу её положили вечером 30 января. Перед этим температура подскочила до 38 градусов. Свердловчанка вызвала скорую помощь, и её увезли. Сейчас она находится в отдельной палате.

Девушка может провести в учреждении 21 день. Именно такой инкубационный период у вируса 2019-nCoV. Сейчас её проверяют на наличие этой инфекции.

Санврачи со своей стороны отмечают, что подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России пока нет.