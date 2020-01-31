Уфа, , 08:06 — REGNUM Стелу обратного отсчета «100 дней до Победы» торжественно открыли в Уфе. Об этом 30 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что во время торжественной церемонии звучали песни военных лет, состоялись флешмоб и показательные выступления.

Открывая стелу, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин напомнил, что во время войны город поставлял на фронт снаряжение, боеприпасы, двигатели для военной техники. Из столицы Башкирии начала свой славный боевой путь легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

Напомним, что стела была открыта на площади перед торгово-деловым комплексом «Гостиный двор». С 30 января в городе стартовали городские мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

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