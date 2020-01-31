Анкара, , 08:15 — REGNUM Решение приостановить полеты в Китай, который охватила эпидемия коронавируса 2019-nCoV, приняла турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

Turkish Airlines до 9 февраля отменила рейсы в Пекин, Шанхай, Гуаньчжоу и Сиань.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января французская авиакомпания Air France объявила о приостановке воздушного сообщения с КНР. Также об отмене рейсов объявила южнокорейская организация Air Seoul.

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