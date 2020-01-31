Москва, , 08:19 — REGNUM Индекс счастья граждан России в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, повторяя показатели 2013 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

В исследовании приняли участие 45 тыс. респондентов из 46 государств. В России опрос охватил 1,5 тыс. человек из всех регионов страны. Он проводился с ноября по декабрь 2019 года.

Согласно данным исследования, 42% опрошенных российских граждан назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными. Еще 40% затруднились ответить на этот вопрос Индекс счастья, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, составил 24 пункта. С 2017 года данный показатель сократился более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно докладу ООН «Отчет о мировом счастье», Финляндия заняла первое место в списке самых счастливых стран мира. В десятку счастливых стран также вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Читайте ранее в этом сюжете: ВЭФ опубликовал ежегодный рейтинг стран по социальной мобильности