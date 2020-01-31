Пекин, , 07:44 — REGNUM Министерство гражданской администрации КНР рекомендует гражданам отказаться от свадеб 2 февраля и максимально упростить процедуру похорон в рамках борьбы с коронавирусной эпидемией, сообщает 31 января газета China Daily.

Соответствующего содержания циркуляр был опубликован на официальном сайте министерства. В нем, в частности, говорится, что граждане, осознав всю полноту ответственности должны подойти с пониманием к данной проблеме. Похороны должны быть максимально скромными и быстрыми, в то время как свадьбы, намеченные на 2 февраля, нужно и вовсе отменить.

Эта дата выбрана неслучайно. Китай известен своей любовью к нумерологическому символизму. Очень многие китайцы яростно стремились получить возможность заключить брачные узы именно 02.02.2020, поскольку эта суперсимметричная дата «20 200 202» напоминает связанные узлы.

И тем горче будет разочарование. Властям пришлось испортить праздник тем, у кого свадьба была намечена на этот день, поскольку борьба с эпидемией важнее брачных уз.