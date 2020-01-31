Хабаровск, , 07:25 — REGNUM Улететь из Хабаровска в китайские города Харбин и Санья (Хайнань) с сегодняшнего дня невозможно. Все авиарейсы отменены до стабилизации эпидемиологической обстановки в соседнем Китае, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Все рейсы в Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам из Хабаровска выполняются в полном объеме.

Распоряжением главы российского правительства Михаила Мишустина закрыт пункт пропуска через границу Покровка — Жаохэ. Ранее его работа была приостановлена до 7 февраля 2020 года. Теперь он будет закрыт до особого распоряжения федеральных властей.

В морских портах, в пунктах пропуска через границу в Ванино и Советской Гавани работа идет в штатном режиме — там проводятся только грузовые операции, однако приняты все профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство ДВФУ приняло странное решение в попытках противостояния коронавирусу. Всех студентов из КНР решено выселить в отдельные кампусы за территорию ДВФУ. В соцсетях студенты и прочие жители Приморья высказывают возмущение по этому поводу. Они пишут, что учиться студенты из Китая все равно будут вместе со всеми, потому инициатива руководства вуза теряет всякий смысл, да и выглядит оскорбительно.