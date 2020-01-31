Пермь, , 07:19 — REGNUM В Пермском крае после морозов ожидается потепление и обильные снегопады. Сильные осадки прогнозируются 31 января на юге и западе региона, сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета. В Перми снежный покров может достичь 70 сантиметров.

По данным пермского гидрометцентра, 1 февраля за сутки может выпасть до 7 мм снега. 3 февраля температуры воздуха может повыситься до 3 градусов по Цельсию выше ноля, на смену снегопаду придет дождь.

4 февраля также прогнозируют осадки и колебания температуры: ночью — отрицательные значение, днем — положительные. Такие перепады вызовут гололедицу на дорогах.