Новосибирск, , 07:45 — REGNUM Чартерные и регулярные рейсы авиакомпании I Fly из новосибирского аэропорта «Толмачево» в город Санья на острове Хайнань в Китае будут приостановлены с февраля. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее об отмене вылетов из Новосибирска в город Санья объявила авиакомпания NordStar. Таким образом воздушное сообщение между этими городами полностью прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса рейсы из Владивостока в Китай отменили авиакомпании «Уральские авиалинии», Azur Air, iFly, Pegas Fly, а также китайская бюджетная авиакомпания 9 Air.

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