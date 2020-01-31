Новосибирск, , 07:00 — REGNUM Министерством здравоохранения Новосибирской области и региональным управлением Роспотребнадзора приняты необходимые меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщили представители этих ведомств.

«Медицинские организации Новосибирской области в полном объёме обеспечены дезинфицирующими средствами, лекарственными препаратами, масками, расходными материалами. Все необходимые рекомендации доведены до специалистов в поликлиниках, — заявила главный инфекционист региона Лариса Позднякова. — Профилактические меры принимаются в таком же порядке, как при ОРВИ и гриппе».

По её словам, «можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет, в регионе не выявлено пациентов с коронавирусом».

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по области Лада Самойлова напомнила, что усилен контроль в аэропорту «Толмачёво»: осмотрено около 60 рейсов, прибывших из Китая — пассажиров с признаками заболевания не выявлено.

Для профилактики новосибирцам посоветовали регулярно мыть руки, избегать большого скопления народа, проветривать помещения и регулярно делать влажную уборку.