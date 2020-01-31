Москва, , 06:59 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сомневается в эффективности лечения коронавируса рекомендованными Минздравом РФ препаратами. Об этом он написал в своём телеграм-канале:

Александр Мясников «Поймите ее правильно: между понятиями «можно применять» и «имеют эффективность» есть разница, не так ли?! На деле пока ни лекарств, ни вакцины. Лечение только симптоматическое».

Также эксперт предлагает посмотреть анализ течения болезни 40 больных атипичной пневмонией, госпитализированных в Ухане. По данным, опубликованным в Lancet, основные симптомы таковы: лихорадка (98%), кашель (76%), одышка (55%), ломота в теле (44%), мокрота (28%), головная боль (8%), кровохарканье (5%), понос (3%).

«У всех на КТ (компьютерной томографии, прим. ИА REGNUM) признаки пневмонии. 31% нуждались в нахождении в реанимации с осложнениями: острая дыхательная недостаточность (развилась в среднем на восьмой день от начала болезни), острая сердечная недостаточность (12%), вторичная инфекция (10%). Умерло на тот момент шесть человек (15%).

Наиболее тяжело болели пациенты, исходно имеющие хронические болезни — диабет, гипертонию, атеросклероз. Эмпирическое лечение Оселтамивиром (тот самый постулат — можно дать, а уж поможет ли…), антибиотики для профилактики бактериальной инфекции, гормоны, кислород… Ну как-то так…»

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ рекомендовал использовать для лечения нового типа коронавируса (2019-nCoV) три медицинских препарата: «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир».

Ранее то, что при лечении коронавирусной инфекции важное значение приобретает не столько противовирусная терапия, сколько патогенетическое и симптоматическое лечение, отмечал корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин.

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