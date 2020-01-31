Москва, 31 января 2020, 06:59 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сомневается в эффективности лечения коронавируса рекомендованными Минздравом РФ препаратами. Об этом он написал в своём телеграм-канале:

«Поймите ее правильно: между понятиями «можно применять» и «имеют эффективность» есть разница, не так ли?! На деле пока ни лекарств, ни вакцины. Лечение только симптоматическое».
Александр Мясников

Также эксперт предлагает посмотреть анализ течения болезни 40 больных атипичной пневмонией, госпитализированных в Ухане. По данным, опубликованным в Lancet, основные симптомы таковы: лихорадка (98%), кашель (76%), одышка (55%), ломота в теле (44%), мокрота (28%), головная боль (8%), кровохарканье (5%), понос (3%).

«У всех на КТ (компьютерной томографии, прим. ИА REGNUM) признаки пневмонии. 31% нуждались в нахождении в реанимации с осложнениями: острая дыхательная недостаточность (развилась в среднем на восьмой день от начала болезни), острая сердечная недостаточность (12%), вторичная инфекция (10%). Умерло на тот момент шесть человек (15%).

Наиболее тяжело болели пациенты, исходно имеющие хронические болезни — диабет, гипертонию, атеросклероз. Эмпирическое лечение Оселтамивиром (тот самый постулат — можно дать, а уж поможет ли…), антибиотики для профилактики бактериальной инфекции, гормоны, кислород… Ну как-то так…»

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ рекомендовал использовать для лечения нового типа коронавируса (2019-nCoV) три медицинских препарата: «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир».

Ранее то, что при лечении коронавирусной инфекции важное значение приобретает не столько противовирусная терапия, сколько патогенетическое и симптоматическое лечение, отмечал корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин.

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