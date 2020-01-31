Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбурге в отношении государственного аграрного университета применили штрафную санкцию. Вуз оштрафован за заключение антиконкурентного соглашения с фирмой на оказание охранных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

По данным ведомства, в 2017—2019 годах вуз систематически без проведения конкурса заключал договоры с ООО «ЧОО «ТОПОЛЬ-ВД». Контракты, фактически образующие единую сделку, были искусственно раздроблены для формального соблюдения норм закона №223-ФЗ «О закупках».

«Фактически имело место заключение антиконкурентного соглашения, в результате которого другим хозяйствующим субъектам создались препятствия доступа на товарный рынок», — отметили в антимонопольной службе.

УФАС по Оренбургской области вынесло решение о штрафе в 100 тыс. рублей, однако вуз оспорил его. Суд оставил вердикт антимонопольного органа в силе.