Гай, Оренбургская область, , 06:46 — REGNUM В Гае Оренбургской области с 31 января приостановлен учебный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Кроме того, приостановлена работа спортивных секций, кружков в закрытых помещениях, включая образовательные организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Ограничительная мера связана с всплеском заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится по 9 февраля.

Напомним, что ранее о карантине во всех школах и переводе учеников на дистанционное обучение объявили в Орске.

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