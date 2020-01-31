Лондон, , 06:43 — REGNUM Самолет, эвакуирующий граждан Великобритании из китайского Уханя, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, вылетел в Соединенное Королевство, сообщает пресс-служба британского посольства в Китае.

Сообщается, что самолет вылетел из Уханя около 05:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея и Япония направляли в китайский город Ухань самолеты для вывоза своих граждан. Южная Корея и Япония уже вывезли более половины граждан, запросивших эвакуации.

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