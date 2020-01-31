Владивосток, , 06:48 — REGNUM С начала 2020 года вертолёты санитарной авиации 24 раза вылетали в отдалённые и труднодоступные районы Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В основном вертолёты работали в центральных и северных районах Приморья, куда возили врачей или откуда забирали тяжелобольных пациентов. Общий налёт санитарных вертолетов составил около 60 часов.

«Основные эвакуации тяжелобольных жителей края были из Дальнегорска и Кавалеровского района. По нескольку раз санавиация работала в посёлках Пластун, Амгу, селе Камень-Рыболов, Лесозаводске и Находке», — сообщила замминистра краевого здравоохранения Тамара Курченко.

Всего с помощью вертолётов специалисты центра медицины катастроф из удалённых районов Приморья вывезли 19 пациентов, включая двух детей. Пять раз врачи вылетали для проведения операций на месте и оказания консультативной помощи коллегам из районов.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхлетнего пациента в Еврейской автономной области доставили в больницу с помощью вертолёта санитарной авиации.