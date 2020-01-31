Пермь, , 06:38 — REGNUM В Перми на 9 февраля запланирован митинг «Сохраним электричку и проезд 20 рублей». Организаторы подали в мэрию уведомление о проведении акции, сообщают СМИ.

Мероприятие пройдет в сквере Решетникова на перекрестке улиц Монастырской и Сибирской. Общественники не довольны тем, что в центре горда ликвидируют железнодорожную горнозаводскую ветку, а с 1 февраля проезд в автобусах подорожает на 30% — до 26 рублей, отмечает портал 59.ru.

«Электричку необходимо было сохранять как минимум до начала работ по строительству скоростного трамвая. А увеличивать стоимость проезда с учетом нарастающего кризиса семейных бюджетов пермяков — жестоко», — считают активисты.

Они подчеркнули, что горожане могут в этой ситуации сделать лишь одно — выйти на улицу, массово и дружно. Организаторы рассчитывают, что к 9 февраля врио губернатора Пермского края уже назначат, и он услышит требования митингующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января прекратили перевозки по железнодорожному пути на участке между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II». Также в январе утверждено новое тарифное меню, согласно которому проезд в общественном транспорте вырастет до 26 рублей.

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