Пекин, , 06:28 — REGNUM Количество людей, у которых выявлено заражение коронавирусом в провинции Хайнань, КНР, за сутки увеличилось с 43 до 46 человек.

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По данным официального туристического русскоязычного портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, заболевшие, преимущественно, выходцы из эпицентра коронавируса — города Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала распространения вируса в провинции Хайнань зафиксирован только один случай смертности — скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из города Ухань. 42 госпиталя на Хайнане готовы принять пациентов с признаками опасной болезни.