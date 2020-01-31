Большой Камень, Приморский край, , 06:32 — REGNUM В Приморье депутат городской думы города Большой Камень, в котором реализуется федеральный проект строительства крупнейшей в России судостроительной верфи «Звезда», решением суда признан виновным в мошенничестве и получил пять лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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По версии следствия народный избранник выкупил по сниженной стоимости четыре участка земли рядом с бухтой Вальтон, после чего представил сведения городской администрации, в которых рассказал о якобы расположенных на этих участках домах.

Опираясь на предоставленные документы, обвиняемый смог купить участки по льготной цене, причинив городскому округу ущерб в размере более 1,1 млн рублей. Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат города Бердска отсудил 1 рубль за лишние 19 суток ареста.