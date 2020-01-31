Хабаровск, , 06:15 — REGNUM Двух мальчиков 5 и 7 лет, оставленных отцом в аэропорту «Шереметьево», передадут их родной бабушке, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

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Анна Кузнецова навестила мальчиков в социальном учреждении Московской области. Дети чувствуют себя хорошо, с ними работают педагоги и психологи.

Наилучшим решением судьбы будущих детей специалисты сочли передачу их бабушке:

«Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции — это передача детей бабушке», — сказала Анна Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Виктор Гаврилов оставил двух своих сыновей 5 и 7 лет одних в аэропорту Шереметьево. При детях нашли записку от отца, в которой он объяснял, что у него нет другого выхода, так как у него сложная жизненная ситуация. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. День спустя после того, как детей забрали социальные службы, он сам явился к следователям, сообщив, что проявил слабость, опасаясь, что дети повторят его судьбу. После того, как следователи нашли мать мальчиков Ольгу, выяснилось, что она вынуждена была уйти из семьи из-за постоянных побоев мужа. Это стало поводом для возбуждения в отношении Гаврилова второго уголовного дела — за истязания.