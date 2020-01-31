Барнаул, , 06:12 — REGNUM Кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает, что ситуация со вспышкой коронавируса нагнетается искусственно. В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, он написал на своей странице в Facebook:

«Пожалуй, коронавирус это прежде всего — информационная бомба. Сегодня с кем ни общайся, то чувствуется постоянное волнение людей от нагнетаемой темы о коронавирусе. Радио и телевидение подогревают общественные страсти, и россияне уже забыли и отставку Медведева и изменение Конституции.

На мой взгляд, это искусственно вброшенная информационная бомба. Особенно забавно, когда высокие чиновники рапортуют, что нет в России ни одного случая, но тут же сообщают, что поступила в Тюмень первая партия средств диагностики… Так есть или нет? Тем более, что это заболевание может протекать как банальное ОРЗ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве назвал вспышку нового коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и призвал все страны принять меры по борьбе со слухами и недостоверной информацией о его вспышке.

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