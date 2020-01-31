Барнаул, , 05:56 — REGNUM При лечении коронавирусной инфекции 2019-nCoV важное значение приобретает не столько противовирусная терапия, сколько патогенетическое и симптоматическое лечение, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Минздравом РФ рекомендации по лечению коронавируса тремя препаратами, он пояснил:

«Что касается противовирусной терапии и рекомендованных для лечения препаратов, то, поскольку собственного опыта у российских медиков нет из-за отсутствия пациентов, вероятнее всего, речь идет о первом китайском опыте медикаментозной этиотропной терапии. Разумеется, даже с учетом китайского опыта, пока нет уверенности, что терапия этими препаратами является адекватной, так как заболевание и его возбудитель еще недостаточно изучены.

Впрочем, учитывая то, что неблагоприятные исходы коронавирусной инфекции связаны с развитием различных осложнений и декомпенсацией существующих у человека хронических заболеваний, важное значение приобретает не столько противовирусная терапия, а патогенетическое и симптоматическое лечение, направленное на поддержание нарушенных функций организма.

Тем не менее разработка адекватной этиотропной терапии необходима, поскольку этот препарат может быть использован не только для лечения, но и для экстренной профилактики контактировавших, чтобы предотвратить распространение инфекции. Еще более перспективным направлением представляется разработка соответствующей вакцины».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для его лечения можно использовать три медицинских препарата: «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир».

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