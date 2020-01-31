Владивосток, , 05:58 — REGNUM Руководство ДВФУ, в отличие от других вузов, расположенных во Владивостоке, не приняло решения о продлении каникул для китайских студентов, но решило переселить их за периметр кампуса университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время китайские студенты, которых в ДВФУ насчитывается порядка 1500 человек, выселяются из привычных им общежитий и переселяются в корпус, расположенный за охраняемым периметром университета.

В социальных сетях студенты и преподаватели вуза с негодованием обсуждают данное решение руководства, ссылаясь на то, что при желании оградить проживание всех остальных студентов от потенциальных носителей коронавируса, все как-то забыли, что учиться всё равно все будут в одних и тех же группах и аудиториях, что полностью нивелирует решение о переселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве высших учебных заведениях Приморья, в которых обучаются студенты из Китая, принято решение продлить для граждан КНР каникулы до марта, когда стабилизируется обстановка с коронавирусом.