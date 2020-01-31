Гонконг, Китай, , 05:49 — REGNUM В китайском Гонконге подтверждены 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что за прошедшие сутки в Гонконге были выявлены два случая заболевания пневмонией нового типа. Одна из заболевших — 37-летняя местная жительница, которая приходится дочерью в семейной паре, зараженной коронавирусом. Второй заболевший — 75-летний мужчина. Отмечается, что их госпитализировали в изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Китае 213 человек стали жертвами нового коронавируса. Общее число заразившихся приближается к 10 тысячам человек. Из них 1527 человек находятся в критическом состоянии.

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