Ухань, Китай, , 05:21 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом в провинции Хубэй центральной части Китая достигло 5806 человек, сообщили 31 января в Хубэйской комиссии здравоохранения.

Всего выявлено за прошедшие сутки 1220 новых случаев заражения китайским коронавирусом. Еще 42 человека скончались от болезни, в связи с чем общее число умерших в этом регионе Китая достигло 204 человек.

В столице региона городе Ухане зафиксировано 378 новых случаев болезни и 30 смертей, в то время как в городе Сяогань — 142 новых больных выявлено, а в городе Сянъян — 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тайване выявлен второй местный житель, заразившийся коронавирусом, а общее число заразившихся в Китае без учета Тайваня, Гонконга и Макао достигло 9692 человек.

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