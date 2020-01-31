Москва, 31 января 2020, 05:14 — REGNUM В пятницу, 31 января, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 1 февраля в Москве будет облачно, местами небольшой снег, местами гололедица, −5… −3 °С.
Скорость юго-восточного, южного, юго-западного ветра составит 5−10 м/с. В столице в связи с гололедицей действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °С днём и −7… −2 °С ночью.
В субботу, 1 февраля, днём в столице ожидается −1… +1 °С. По области −3… +2 °С. Ночью в регионе −2… +1 °С.