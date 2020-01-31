Сеул, , 05:05 — REGNUM Первый авиарейс, доставивший граждан Южной Кореи из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, прибыл в Сеул, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что самолет приземлился в Международном аэропорту Кимпхо в столице Южной Кореи. Отмечается, что этим рейсом прибыли 367 из 720 южнокорейских граждан, запросивших Сеул об эвакуации. Перед выходом из самолета пассажиры прошли строгий медицинский осмотр. Пока о выявленных случаях заражения коронавирусом среди пассажиров самолета не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии отправили в китайский Ухань два чартерных авиарейса для вывоза своих граждан. Третий рейс, который вывезет оставшихся японцев из Китая, состоится в ближайшее время.

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