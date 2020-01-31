Биробиджан, , 05:11 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение №140-р, согласно которому с 31 января временно закрывается движение на российско-китайской границе. В распоряжение вошли и два пункта пропуска, находящиеся в ЕАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В распоряжении указано, что данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, носят временный характер и призваны предупредить проникновение из Китая в Россию коронавирусной инфекции. В перечень пунктов, на которых прекращено движение через границу попали пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье распоряжением правительства было остановлено перемещение через российско-китайскую границу на шести пунктах пропуска.