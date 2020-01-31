Москва, , 04:55 — REGNUM Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, крепкий алкогольный напиток остаётся очень популярным в северных странах, включая Россию, однако в целом потребление водки снижается — за последнее десятилетие примерно вдвое.

Добавим, 31 января считается днём рождения русской водки. В этот день в 1865 году русский учёный Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863—1864 годах.

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