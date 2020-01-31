Биробиджан, , 04:51 — REGNUM Исключительно в одноразовых защитных костюмах стали выезжать сотрудники скорой помощи на вызовы с подозрением на коронавирус в Еврейской автономной области, граничащей с Китаем.

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По информации главного врача станции «Скорой помощи» Биробиджана Леонида Гуленока, на все подозрительные вызовы врачи выезжают в защитных костюмах, пишет EAOMedia. Как рассказал главврач, меры безопасности предпринимаются ещё на этапе звонка в диспетчерскую, где в случае подозрения на пневмонию, у больного спрашивают, был ли он в последнее время в Китае.

«Костюмы нового образца с поддувом кислорода к нам еще не поступили, но у всех бригад уже сейчас имеется укладка одноразовых защитных костюмов. Вчера в Николаевке был случай с подозрением на пневмонию, и бригада со всеми мерами предосторожности, которые положены при данном режиме, отработала и отвезла его в инфекционную больницу», — рассказал главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 человек уже погибли от нового коронавируса, более 10 тысяч заразились.