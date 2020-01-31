Пекин, , 04:32 — REGNUM Свежими данными об эпидемиологической обстановке в Поднебесной поделилась 31 января Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Согласно свежим данным, 213 человек стали жертвами нового коронавируса по всей стране, а число заразившихся достигло 9692 человек. Из них 1527 человек находятся в критическом состоянии, еще у 15 238 человек — подозрение на коронавирус.

Всего 171 человек был выписан из госпиталей после выздоровления. За прошедшие сутки зафиксировано 1982 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и 4812 новых случаев с подозрением на заражение. Из 43 новых смертей — 42 в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, и один — в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

157 человек заболели очень тяжело, еще 47 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлении за прошедшие сутки. Всего 113 579 тесных контактов заразившихся находятся под наблюдением медиков. Из них 4201 человек были отпущены домой, а оставшиеся 102 427 — продолжили находиться под медицинским наблюдением.

Помимо материковой части Китая, 12 случаев заражения подтверждены в специальном административном районе Гонконг, семь — в Макао и девять — на Тайване.