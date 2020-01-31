Биробиджан, , 04:49 — REGNUM С утра пятницы, 31 января, в Биробиджане закрытыми на карантин по ОРВИ оказались уже пять школ и 25 классов в пяти школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Из-за карантина по ОРВИ в Биробиджане закрыты школы № 5, № 7, № 14, № 16 и Специальная (коррекционная) школа, а также 25 классов: в гимназии № 1 — шесть, в школе № 6 — три, в школе № 8 — четыре, в школе № 10 — один, в школе № 11 — семнадцать классов.

«К сожалению, многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно возрастает риск того, что заболеть ОРВИ могут школьники и учителя. Огромная просьба к родителям, если вы видите, что ваш ребенок простыл, оставляйте его дома, организуйте лечение», — сказал глава города Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Биробиджане на карантин была закрыта одна школа и тридцать классов.