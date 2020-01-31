Москва, , 04:12 — REGNUM Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли американского киноактера Хоакина Феникса, позвонив ему якобы от имени шведской активистки Греты Тунберг. Запись с розыгрышем опубликована на канале Vovan222prank видеохостинга YouTube.

Пранкеры представились Гретой и ее отцом Сванте. «Грета» попросила актера, чтобы его супруга Мара Руни поддержала новую кампанию по защите животных, чему Феникс пообещал посодействовать. «Грета» также заявила о желании сняться в продолжении киноленты «Джокер» и уговорила актера изобразить смех его персонажа. Феникс выполнил просьбу.

«Отец Греты» попытался повторить за актером, но «девочка» указала на отсутствие у него таланта, а после раздались звуки выстрелов. Феникс, догадавшись, что над ним подшутили, назвал розыгрыш великолепным.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали запись разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому позвонили, притворяясь украинским президентом Владимиром Зеленским. 6 декабря пранкер Алексей Столяров попытался разыграть уже самого Зеленского.

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