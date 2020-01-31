Благовещенск, , 04:48 — REGNUM В мэрии Благовещенска обсуждалась ситуация вокруг необходимости иммунизации против кори трудовых мигрантов, работающих на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: За 2019 год в Петербурге зарегистрировано более 100 случаев кори

В ходе совещания представители центра гигиены и эпидемиологии области разъяснили руководителям предприятий, у которых работают иностранные граждане, где они могут вакцинировать сотрудников от кори.

«Корь — это одно из самых заразных инфекционных заболеваний. В части случаев осложнения от него могут быть тяжелыми и даже опасными для жизни. Поэтому необходимо организовать иммунопрофилактику не привитых граждан, — сказала глава города Валентина Калита.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 100 случаев заболеванию корью.