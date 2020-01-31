Пекин, , 03:51 — REGNUM По последним данным, распространение в мире нового коронавируса 2019-nCoV превысило по масштабу распространение в 2002—2003 годах также начавшейся в Китае атипичной пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной превысило 213 человек. Всего зафиксировано 9692 случая заражения, подтвержденного официально во всех регионах Китая.

От атипичной пневмонии 17 лет назад по данным ВОЗ пострадали 8437 человек, в том числе 813 — умерли.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией.

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