Нью-Йорк, США, , 03:36 — REGNUM Китай достиг определённого прогресса в борьбе с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. К настоящему времени вылечены более 130 человек, заявил 30 января журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового», — сказал он.

По словам Цзюня, сдерживание распространения вируса и борьба с заболеванием являются главным приоритетом для Китая.

Ранее китайские власти сообщили, что количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV в КНР превысило 213 человек. Всего на территории страны зафиксировано 9692 случая заражения.

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