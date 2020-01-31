Пекин, , 03:30 — REGNUM Свежие данные статистики заразившихся и смертности от нового коронавируса в Китае представили китайские власти, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной превысило 213 человек. Всего зафиксировано 9692 случая заражения, подтвержденных официально во всех регионах Китая, коих насчитывается 31.

Как сообщало ИА REGNUM, власти будут оказывать материальную помощь всем больным коронавирусом беднякам, которые не способны самостоятельно принять защитные меры.

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