Красноярск, , 03:30 — REGNUM Жители Красноярска дадут имена набережным Енисея, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

30 января мэр Красноярска Сергей Ерёмин в ходе совещания заявил о старте большого опроса среди красноярцев по наименованию набережных правого и левого берегов Енисея.

«Хочется, чтобы в процессе поиска имён для набережных поучаствовало максимальное количество горожан, потому что Енисей — это наше общее достояние», — прокомментировал градоначальник.

Предложения горожан будут собирать с 31 января на сайте администрации города. Опрос продлится до конца февраля. Затем специальная комиссия отберёт десять наиболее интересных вариантов. В марте пройдёт голосование. Левобережная и правобережная набережные Енисея могут обрести имена уже к лету 2020 года.

Напомним, в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован второй этап благоустройства правобережной набережной. Речь идёт об участке от Предмостной площади до ул. Судостроительной, 175.