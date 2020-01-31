Красноярск, , 03:24 — REGNUM В одном из роддомов города Красноярска на свет появились близнецы с разными датами рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.

Девочка родилась 28 января в 23:57, а мальчик — уже 29 января в 00:08. Разница по времени рождения у детей — 11 минут. Девочку назвали Алиса, мальчика — Руслан.

По словам акушеров, мать ещё не знает, будет ли регистрировать близнецов рождёнными в один день или в разные. Сейчас и у женщины, и у младенцев всё хорошо.

По данным минсоцполитики, новорождённые стали третьим и четвёртым детьми в своей семье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница США два раза за год родила близнецов.