Циолковский, Амурская область, , 04:47 — REGNUM На развитие «космического» города Циолковский на ближайшие 10 лет запланировано израсходовать более 32,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Распоряжение об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Циолковский до 2030 года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Уже в 2020 году в Циолковском начнут строить жилые дома на 723 квартиры, а до 2025 года в эксплуатацию будет введено более 1500 квартир. На это Роскосмос готов выделить более 16 млрд рублей. Новая школа и детские сады откроют свои двери к 2025 году», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «космический» город Циолковский в ноябре 2019 года обрёл собственный герб, для разработки которого привлекались художники Приамурья и жители города.