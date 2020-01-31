Пекин, , 03:19 — REGNUM Министерство гражданской администрации КНР призвало местные департаменты на всех уровнях обеспечить базовую помощь для бедных людей с целью борьбы с распространением нового коронавируса, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Временные меры оказания помощи должны быть применены к тем людям, которые находятся в нуждающемся положении, если это необходимо для сдерживания эпидемии нового коронавируса. Им должны быть предоставлены лицевые маски, сообщили в министерстве.

Министерство также призвало наращивать усилия оказания временной помощи, включая выделение средств зараженным пациентам, которые проживают в нужде или в серьезном финансовом неблагополучии по болезни.