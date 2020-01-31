Москва, , 03:12 — REGNUM Дроны при несанкционированном запуске над местами массовых мероприятий будут подлежать конфискации в соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ, который должен вступить в силу с 2021 года.

Проект новой редакции КоАП опубликован 30 января на официальном портале правовой информации.

В соответствии со статьёй 39.21 документа, предусмотрен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов над особыми категориями территорий и объектов. К ним, в частности, относятся объекты Вооруженных сил, спецслужб, органов правопорядка, а также места проведения массовых мероприятий.

Нарушение этого запрета грозит административным штрафом: для граждан в размере до 10 тыс. рублей с конфискацией дронов (и иных объектов, которые нарушают положение). Для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

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