Пекин, , 03:05 — REGNUM Известный китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань призвала общественность отказаться от потребления в пищу мяса диких животных, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

По ее словам, необходимо также резко ограничить торговлю дикими животными. Будучи членом национальной экспертной группы высшего уровня по контролю и профилактике эпидемии нового коронавируса и пневмонии, а также членом Китайской академии инженерии, Ли сообщила, что данные меры крайне важны, если стоит задача побороть эпидемию как можно скорее.

Отметим, что власти Китая уже запретили торговлю дикими животными и изделий из них по всей стране с целью сдерживания эпидемии нового коронавируса (2019-nCoV). Запрет не будет снят до тех пор, пока эпидемия не сойдет на нет.