Владивосток, , 04:46 — REGNUM До 15 февраля приморские работодатели должны предоставить в Пенсионный фонд России сведения о работниках для формирования электронных трудовых книжек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Сбору подлежит информация о кадровых перемещениях, произошедших в 2020 году: приём сотрудника на работу, увольнение, перевод на другую должность. При этом работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

«Наряду с информацией о кадровых мероприятиях этого года должно быть отражено последнее кадровое мероприятие у данного работодателя по состоянию на 1 января 2020-го», — сообщили в ведомстве.

Как рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, электронный вариант трудовой книжки поможет минимизировать ошибки, недостоверность информации о трудовой деятельности, даст дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства и оформления пенсий и получения госуслуг.

«Это новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов и, что особенно важно, высокий уровень безопасности и сохранности данных», — сказала Светлана Красицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт рассказала о плюсах и минусах электронных трудовых книжек: дороговизна проекта и имеющаяся ещё в России территориальная недоступность для интернета, не позволяют в полной мере сразу реализовать заложенный в этот проект потенциал.