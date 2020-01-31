Пекин, , 02:55 — REGNUM Китай организует чартерные рейсы для возврата на родину пассажиров, застрявших за рубежом в связи с карантином, объявленным в Поднебесной после вспышки нового коронавируса (2019-nCoV), сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Некоторые иностранные авиакомпании сократили количество или вовсе отменили рейсы в Китае после вспышки коронавируса, что привело к тому, что часть китайских граждан застряла за рубежом, сообщил представитель Администрации гражданской авиации Китая (ACCA) Чжу Тао.

Администрация находится в тесном контакте с Национальной комиссией здравоохранения КНР, рядом ответственных ведомств и авиалиниями, дабы организовать чартерные рейсы, чтобы вернуть граждан на родину. Недавно ряд китайских и иностранных авиалиний уже организовали рейсы из Японии, Таиланда, Сингапура и других стран в Ухань, чтобы вернуть домой пассажиров.