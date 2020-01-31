Рим, , 02:53 — REGNUM Два случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, официально подтверждены в Италии, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

«В Италии два подтвержденных заболевания коронавирусом», — заявил он.

Конте отметил, что заболевшие являются гражданами Китая, прибывшими в Италию с туристическими целями. Он добавил, что Италия уже временно приостановила воздушное сообщение с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом. Таким образом число инфицированных в Европе превысило десять человек.

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